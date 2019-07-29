MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDüğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var
29.07.2019 - 09:59| DHA

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'da, düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

​Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Hacı Sakallı yönetimindeki 80 LD 446 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Hacı Sakallı ile yanındaki Çavuş Sakallı, Burcu Sakallı, Elif Sakallı ve Emin Keklik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Ereğli ile Karapınar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

Freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girme anı kameradaKağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Sıradaki Haber