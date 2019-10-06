Düğün konvoyunda çakarlı rezalet

Ankara'nın en işlek bulvarında çekilen görüntüde içinde çakar lambalı araçların da bulunduğu düğün konvoyu yol ortasında durdu. Trafiğin felç olduğu o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

HALAY ÇEKTİLER

Konvoydakilerin yol ortasında halay çekmesi ise bu kadarına 'pes' dedirtti. Yaşanan bu rezalete arkadaki sürücüler kornalarla tepki gösterdi.

1 KASIM'DAN İTİBAREN YASAK

Kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanılması 1 Kasım itibarıyla yasaklanacak, kurallara uymayan araçlar trafikten men edilecek.