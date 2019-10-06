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06.10.2019 - 13:06 | | Milliyet

Düğün konvoyunda çakarlı rezalet

Ankara Turan Güneş Bulvarı'nda çakar lambalı araçların bulunduğu düğün konvoyu trafiği felç etti.

Düğün konvoyunda çakarlı rezalet

Ankara'nın en işlek bulvarında çekilen görüntüde içinde çakar lambalı araçların da bulunduğu düğün konvoyu yol ortasında durdu. Trafiğin felç olduğu o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

HALAY ÇEKTİLER

Konvoydakilerin yol ortasında halay çekmesi ise bu kadarına 'pes' dedirtti. Yaşanan bu rezalete arkadaki sürücüler kornalarla tepki gösterdi.

Düğün konvoyunda çakarlı rezalet

1 KASIM'DAN İTİBAREN YASAK

Kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanılması 1 Kasım itibarıyla yasaklanacak, kurallara uymayan araçlar trafikten men edilecek.

    Düğün konvoyunda çakarlı rezaletAnkara Turan Güneş Bulvarı'nda çakar lambalı araçların bulunduğu düğün konvoyu trafiği felç etti.
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