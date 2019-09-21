MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDüğün konvoyunda kaza: 5 yaralı
21.09.2019 - 17:39 | | DHA

Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

Adıyaman’da, düğün konvoyundaki otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

Kaza, öğleden sonra, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için kent merkezi yönünde ilerleyen düğün konvoydaki Berkay Doğan yönetimindeki 27 RN 724 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 25 SE 153 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Berkay Doğan ile otomobilindeki Yusuf Doğan, Hüseyin Doğan, Betül Berktaş ve Haydar Bektaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

    İnanılmaz görüntü! Akın akın geldiler...TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan Kaç yaşında?

    Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan Kaç yaşında?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberler! Finlandiya modeli nedir?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberler! Finlandiya modeli nedir?

    Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Karla karışık yağmur bekleniyor

    Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Karla karışık yağmur bekleniyor

    Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yapmıştı... Gerçek ortaya çıktı

    Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yapmıştı... Gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber