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13.10.2019 - 18:38 | | İHA

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılar var

Konya'da düğün konvoyundaki TIR'ın karşı yönden gelen araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyir halinde olan M.M. idaresindeki 42 TH 460 plakalı TIR, önündeki aracın durması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı şeride geçti.

Şerit değiştiren TIR, T.M. idaresindeki 06 MCN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Refika G., E.A. ve D.A., çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: Yaralılar var

Konvoyun arkasından gelen üç araç da zincirleme kazaya neden oldu. Araçlarda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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