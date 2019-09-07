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07.09.2019 - 04:49| İHA

Düğünde pompalı dehşeti! Yaralılar var

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde düzenlenen bir düğünde kişi yada kişiler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle çevreye açılan ateş sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düğünde pompalı dehşeti! Yaralılar var

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Ahılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle çevreye ateş açılması sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Y. K, M. U, E. Ö, A. D. ve İ. B. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme başlatan Jandarma ekipleri yerde çok sayıda boş kovan ile fişek buldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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