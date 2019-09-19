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19.09.2019 - 10:14 | | DHA

Düğünde tartışma kanlı bitti! Sebep: Leblebi

Adana'da bir düğünde leblebi atma nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Sabahattin Narin'i öldürdüğü öne sürülen kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen iki şahıs adliyeye sevk edildi.

Düğünde tartışma kanlı bitti! Sebep: Leblebi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Şehit Yunus Uğur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz pazar günü arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin’in kafasına leblebi atıldı. Narin duruma sinirlenerek leblebi attığını ileri sürdüğü Abdülkadir S. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı.

Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Olaydan bir gün sonra barışmak için buluşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Abdülkadir S. tüfekle Sabahattin Narin’i yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan Narin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Düğünde tartışma kanlı bitti Sebep: Leblebi

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili Abdülkadir S., Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Abdülkadir S.'nin, “Düğünde çıkan kavgada bize silah çekti. Bir sonraki gün barışmaya gittik. Orada da bize silah çekince ben tüfekle havaya ateş ettim. Amacım korkutmaktı” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Sabahattin Narin toprağa verilirken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

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