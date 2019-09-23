MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDüğündeki sandalye cinayetinde flaş gelişme!
23.09.2019 - 13:46 | | DHA

Düğündeki sandalye cinayetinde flaş gelişme!

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, sokaktaki düğünde davetlilerin oturduğu sandalyeleri toplamasını istediği bir grup gençle arasında çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürülen Mehmet Erkan Akbaş'ın (23) katil zanlısının Tolunay Küçükaslan (19), olduğu ortaya çıktı. Küçükaslan, mahkemece tutuklandı.

Düğündeki sandalye cinayetinde flaş gelişme!

Olay, 2 gün önce gece saatlerinde, Manyas kırsal Haydar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erkan Akbaş, mahalledeki sokak düğününün ardından bir grup gençten davetlilerin oturduğu sandalyeleri toplamasını istedi. Bu sırada gençler ile Akbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erkan Akbaş göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akbaş, ardından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akbaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan jandarma ekiplerince, olaya karıştıkları iddiasıyla Tolunay Küçükaslan (19), M.T.M. (19), M.Y.M. (17), E. P. (20) ve O.K. (20) gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların ve sorguların ardından cinayeti Tolunay Küçükaslan'ın işlediği tespit edildi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Küçükaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Küçükaslan, olayda kullandığı bıçağı Azmak Deresi'ne attığını söyledi. Bunun üzerine, bölgeye gelen dalgıç polisler, derede arama yaptı ancak bıçak henüz bulunamadı.

 

 

 

40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fotoğrafçıda akılalmaz olay! Vesikalık için gitmişti ama...

Fotoğrafçıda akılalmaz olay! Vesikalık için gitmişti ama...

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

Sosyal medya yıkılıyor? 99-4 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri belli oldu mu?

Sosyal medya yıkılıyor? 99-4 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri belli oldu mu?

43 ay hapis cezası bulunan kadın gazetecilere çantasını fırlattı!

43 ay hapis cezası bulunan kadın gazetecilere çantasını fırlattı!

Sıradaki Haber