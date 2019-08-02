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02.08.2019 - 22:35| DHA

Dumanlar her yeri kapladı

Manisa'da, yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıkan yangın,  itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gökyüzünü ise kara duman kapladı.

Dumanlar her yeri kapladı

Yangın, akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangının ardından fabrikada çalışanlar, tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, gökyüzünü ise kara duman kapladı. İtfaiyeye, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de destek oldu.

Dumanlar her yeri kapladı

Yangın, yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

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