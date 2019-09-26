‘Dumansız araç’ uygulaması

Polis ekipleri dün çeşitli illerde seyir halinde şoför koltuğunda sigara içenlere yönelik denetim yaptı. Sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu’na göre 153’er lira para cezası uyguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta içerisinde şahsi araçlarda da sigara içilmesinin önlenmesi ve buna ilişkin düzenleme konusunda talimat vermişti.

Trafik ekipleri dün İstanbul başta olmak üzere birçok kentte trafikte sigara denetimine çıktı. İstanbul’daki denetimlere özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de destek verdi. Polis tarafından durdurulan bir sürücü, “Sigara içilmesinden dolayı kesildi. Araçlarda sigara içilmesin. Mantıklı bir uygulama” diye konuştu. Başka bir sürücü ise “Sigara içtiğim için çevrildik. Sürpriz oldu bana” dedi. Sarıyer Hacıosman Metrosu otobüs durakları önünde de denetim yapan ekipler, direksiyon başında sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesti. Denetime takılan Sametcan Koçahan ceza uygulamasına tepki göstererek, “Çok saçma bence. Bu benim şahsi arabam. Kendim binerken de istediğim gibi içmem lazım. Kendi arabamda sigara içtiğim için ceza yazacaklar” dedi.

‘Kabahatler Kanunu’

Aksaray’daki denetimlerde sigara içen 10 sürücüye Kabahatler Kanunu’nun “Tütün mamullerinin tüketilmesi” maddesi kapsamında 153’er lira para cezası uyguladı. Hakkında para cezası uygulanan bir sürücü, cezaya tepki gösterip, tutanağı yırtarak uzaklaştı. Amasya’da da polis ekiplerince, trafikte sigara uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlarda sigara içtiği belirlenen 10 sürücüye 153’er lira idari para cezası verildi. Karaman’da ise trafik polisleri, kentin 12 noktasında 200 polisle, sürücülerin sigara içip, içmediğini kontrol etti. Durdurdukları her aracın sürücüsüne, sigara yasağıyla ve uygulanan para cezasıyla ilgili bilgileri anlattı.

4207 Sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü” hakkındaki kanunda 2013 yılında yapılan değişiklikle, “Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında” tütün tüketilmesi yasaklanmıştı. Denetimlerin de bu çerçevede yapıldığı belirtildi.

Sivas’ta yapılan denetimlerde de araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153’er TL para cezası kesildi. Zonguldak’ta ise 12 sürücüye idari para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.