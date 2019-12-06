Dumansız hava için 24.5 milyon denetim

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Rehberi’ne göre, tütün ürünü kullanımını önlemek amacıyla ülke genelinde bin 453 ekiple 2009’dan 31 Ekim 2019’a kadar 24 milyon 494 bin 242 denetim yapıldı, ilgili kişi ve kurumlara 344 milyon 319 bin 654 TL ceza kesildi.



Sigara ve tütün mamullerinde standart kara paket uygulaması dün itibarıyla başladı. Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerin rengi, “Pantone 448 C Mat” bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi; markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı. Tek tip ve tek renk paketler üzerindeki sağlık uyarıları alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldı; resimli uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni sağlık uyarısı belirlendi. Kara paket uygulaması yürürlüğe girerken, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Rehberi’nde tütün kullanımı ile ilgili son istatistiki veriler yer aldı.



Bu veriler özetle şöyle:



ALO 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı tarafından günlük 4 binden fazla çağrı karşılanıyor. Danışma hattı santraline 2010’dan bugüne kadar yaklaşık 28 milyon 570 bin 883 çağrı girişi oldu.

2009’da 62 olan sigara bırakma polikliniği sayısı, 2019 itibarıyla 532’ye çıktı. Bu polikliniklerde 1 Ocak 2009-31 Ağustos 2019 arasında 2 milyon 579 bin 56 muayene yapıldı.



Sigara bırakma tedavisinde kullanılan, ancak Türkiye’de geri ödeme kapsamında olmayan “Vareniklin ve Bupropion” etken maddeli ilaçlar ile Nikotin Replasman Tedavisi preperatları Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak sigara bırakma polikliniklerinde kullanıma sunuluyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından 2010, 2015, 2017 ve 2019’da değişik miktarlarda toplam 2 milyon 160 bin kutu “Vareniklin ve Bupropion” etken maddeli ilaç ve nikotin bandı alındı. 2010’dan itibaren, 1 milyon 11 bin 283 vatandaş, bakanlık tarafından alınan ilaçlardan faydalandı.



517 bin ihbar



4207 sayılı Kanun kapsamında belirlenen alanlarda tütün ürünü kullanımını önlemek ve vatandaşların temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla ülke genelinde bin 453 denetim ekibiyle 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor. Bu kapsamda 2009’dan 31 Ekim 2019’a kadar 24 milyon 494 bin 242 adet denetim gerçekleştirildi, 344 milyon 319 bin 654 TL cezai işlem uygulandı.



ALO 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattına, 30 Eylül 2012’den beri 517 bin 354 kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik ihbar ve şikâyet geldi.



Çapraz denetimlerde ihlal tespit oranları, rutin denetimlere göre 6 kat, ihbar denetimlerdeki ihlal oranları ise 2.5 kat arttı.