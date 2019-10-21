Dün akşam hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba’nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.

Zamba’nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.

Zamba’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.