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27.09.2019 - 12:36 | | DHA

Dünkü depremin ardından Silivri'de son durum

İstanbul’da dün meydana gelen depremin ardından Silivri'de vatandaşlar geceyi çadırlarda ve arabalarında geçirdi. Selimpaşa'da bir anaokulu bir günlüğüne tatil edilirken, Çeltik Anaokulu kolonlarında oluşan çatlaklar sebebiyle mühürlendi.

Dünkü depremin ardından Silivri'de son durum
Dünkü depremin ardından Silivri'de son durum
Dünkü depremin ardından Silivri'de son durum
Dünkü depremin ardından Silivri'de son durum
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Şiddetli sarsıntının ardından ilçede bazı evlerde çatlaklar oluşurken, vatandaşlar parklara kurdukları çadırlarda ve arabalarında sabahladı. Sabah saatlerinde parklarda ve araçlarında kalanlar evlerine geri döndü.

BİNASINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN ANAOKULU MÜHÜRLENDİ

Selimpaşa'da bulunan Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu daha önce oluşan çatlaklar sebebiyle tedbir amaçlı bir günlüğüne tatil edildi. Ayrıca, Çeltik Anaokulu'nda incelemelerde bulunan belediye ekipleri, kolonlarında hasar oluşan binayı mühürledi. Mühürlenen anaokul binasının duvarlarında ve merdivenlerinde büyük çatlaklar oluştuğu görüldü. 

SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BAHÇESİNDEKİ ÇADIRLAR

Silivri Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan UMKE çadırlarının ikinci bir emre kadar kalacağı öğrenildi.

"SOSYAL MEDYADAN SES KAYITLARI GELDİ"

Geceyi ailesiyle parkta kurduğu çadırda geçiren Salim Korkmaz, "Çocuklar da korktu. Herkes gidiyor biz de gidelim çadırımız da var dedik. Geceyi burada geçirdik. Saat 23.00 gibi geldik. Burası çok kalabalıktı. Komple buralar araba doluydu insanlar bizim gibi çadırlarda kaldı. Korkuyor insanlar" dedi.

 

 

Üstüne tabak yağdı! Saniye saniye kaydedildi...İstanbul'da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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