Dünya Alzheimer Günü’ne özel sergi

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında “Sadan Hanım ve Diğer Hikâyeler” isimli sergi, Altunizade’deki Capitol Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide yer alan eserler, insan beyninin geriye dönük olan bellekten sildiği imgeler dünyasının zamanın girdabı içinde yok oluşunu, yaşanmışlıkların izleri üzerinden irdeliyor. Aynı zamanda Alzheimer hastalığına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Direktörlüğünü Göksel Gülensoy’un, küratörlüğünü ise Denizhan Özer’in yaptığı sergide Bedri Baykam, Bahadır İşler, Bahri Genç, Utku Varlık, Demet Taşpınar, Deniz Pireci, Devabil Kara, Eda Çığırlı, Ekrem Kahraman, Hakan Esmer, Işıl Arısoy Kaya, Mahir Güven, Mustafa Albayrak, Neslihan Kıyar, Nevres Akın, Onay Akbaş, Pelin Özgeçen, Serdar Leblebici, Serkan Bayer, Devrim Erbil ve Tülin Onat’ın eserleri yer alıyor. Ressam Serkan Bayer aynı zamanda serginin sanat danışmanlığını yapıyor.

Cumhuriyetin tanığı

Sergiye ismini veren Sadan Ünüvar, 1927 doğumlu. Serginin direktörü Gülensoy onu, “Bir Cumhuriyet kadını, bir İstanbul Hanımefendisi” olarak tanımlıyor. Gülensoy’a göre Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarına tanıklık etmiş renkli bir kişilik. Ancak yaşamının son dönemini kızının ve damadının eşliğinde Alzheimer hastalığı ile mücadele ederek geçirmiş. Aynı zamanda Sadan Hanım’ın damadı olan Göksel Gülensoy, sergi ile ilgili “Alzheimer, yakın bir gelecekte daha fazla kitleyi etkileyecek bir hastalık. Bir şekilde ailemizde, akrabalarımızda, yakın çevremizde bu hastalıkla karşı karşıya geliyor ve etkilerini yaşıyoruz. Herkesin bu konuda bir yaşanmışlığı var. Biz bu sergide, Alzheimer konusunda Sadan Hanım dışında diğer yaşanmış hikâyelere de değinmeye çalıştık. Birbirinden ayrı, farklı yaşamlar bir hastalıkta birleşip, bütün o yaşanmış farklılıklara rağmen Alzheimer gerçeğinde bir araya geliyor” dedi.

8 ili daha gezecek

“Sadan Hanım ve Diğer Hikâyeler” sergisi 20 Ekim’e kadar İstanbul’da Capitol Alışveriş Merkezi’nde görülebilir. Sergi, İstanbul’dan sonra 13 Kasım’da Eskişehir’de başlayarak sekiz ili daha gezecek.

‘Annemi sürekli görüntüledim’

Göksel Gülensoy, sergiyi açma fikrinin öncelikle bir film olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Sadan Hanım’ın geçmişte yaşadığı bazı olayları anlatımı, geçmişte eşi Ziyaeddin Ünüvar’ın görüntülediği 8 mm.’lik film ve fotoğraf arşivi, bu arşivin anlatımlarla örtüşmesi Gülensoy’da bir fikir uyandırmış. “Hastalık teşhisi sonrası annemi sürekli görüntülemeye başladım. Sonraki aşamada proje büyüdü, sergi ve kitap olarak da işlenmesine karar verildi” diye aktarıyor Gülensoy.

‘Zor bir psikoloji’

Bilimsel verilere göre, Türkiye’de bugün 800 bin Alzheimer hastası var. Bilim insanları Türkiye’nin 2035 yılında dünyada en fazla Alzheimer hastalığının görüldüğü üçüncü ülke olacağını tahmin ediyor. Göksel Gülensoy, hastalık sürecinin çok zor olduğunun altını çiziyor: “Hastalıktan sonra gelişen bağımlılık süreci hasta için ne kadar zorsa, hasta yakını için bu durumu yaşamak da oldukça zor bir psikoloji. Bu proje ile bu bilinci herkese aşılamak hedefindeyiz.”