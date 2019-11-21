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21.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Dünya, Aylan bebeği çok çabuk unuttu’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sözüm ona medeni dünya, Aylan bebeği maalesef çok çabuk unuttu. Ancak, sizler unutmayın ki bir gün aynı acı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil binler, hatta milyonlardır” dedi.

‘Dünya, Aylan bebeği çok çabuk unuttu’

Şentop, 81 ilden çocuk hakları temsilcileri çocukların katıldığı 20. Ulusal Çocuk Forumu’nun, TBMM oturumunda konuştu. Tüm ülkelerin çocuklara yatırım yapması gerektiğini dile getiren Şentop, “Küresel barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların haklarına saygı olmadan asla gerçekleşemez. Günümüzde çok fazla sayıda çocuk, etnik kökenine, dinine, ülkede yaşadığı bölgeye göre ayrımcılığa maruz kalmakta ve dolayısıyla mağdur edilmektedir. Bu zorluklarla mücadele etmek ve bunu gittikçe daha etkili bir şekilde sürdürmek hepimizin öncelikle ahlaki ve siyasi görevidir” diye konuştu.

TBMM’nin kuruluşun 100. yıl dönümünün 23 Nisan 2020’de kutlanacağını anımsatan Şentop, etkinliklerin bir parçasının da çocuklarla ilgili çalışmalar olacağını ifade ederek, 23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının tarihinin 1927 olduğunu belirtti. Şentop, bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’nun, 23 Nisan’ın çocuklar tarafından kutlanmasına yönelik girişimde bulunduğunu anımsattı. Şentop, “Dünyada eğer her yılın içinde bir çocuk günü kutlanacaksa, ilan edilecekse bugünün 23 Nisan olması gerektiğini düşünüyorum. Buna dair Türkiye’nin, daha önce 1978, 1979’da girişimleri olmuştu, biz bu girişimleri daha güçlü şekilde yapacağız. Türkiye’nin bu anlamda önde olma hakkı vardır” dedi.

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