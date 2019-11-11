Dünya Bekarlar Günü nedir? Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

Kapitalist sistemin devleri bu durumu çok uzun zaman geçmeden bir fırsata dönüştürmeyi başarmış olacak ki 2009 yılında sanal satış devi Alibaba 11/11 tarihini indirim günü olarak belirleyince olay dev bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüş. Amerika'da Black Friday, Siber Pazartesi gibi indirim günlerini gölgede bırakan Dünya Bekarlar Günü 2017 yılında elde edilen 25,8 milyar dolar ile rekor kırdı. Bu rakamın bu yıl rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Zira 2009 yılında alışveriş çılgınlığına dönen Dünya Bekarlar Gününün bu yıl 10. yılı olması