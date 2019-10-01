Dünya Çocuk Günü ne zaman? Nedir?

Bugün Dünya Çocuk Günü... Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan bu anlamkı gün ülkemizde 1 Ekim'de kutlanıyor. Peki, Dünya Çocuk Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.