Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü... Hem ailenin, hem milletin, hem de tüm insanlığın ortak varlığı olan çocuklar için herkes mesajlarını iletiyor. Vatandaşlar bir yandan Dünya Çocuk Hakları Günü zamanını araştırırken bir yandan da mesajları aratıyor. İşte detaylar...

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Çocuk, hem ailenin, hem milletin, hem de tüm insanlığın ortak varlığıdır.

Çocukların, dünyaya gelme hakkı, yaşam hakkı, korunma hakkı, aile-kültür, sosyal hayata eksiksiz katılma hakkı dünya ölçüsünde en yüksek düzeyde yerine getirilmelidir. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Çocuklarımızın hep gülümsediği bir dünya umuduyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu olsun.

Çocuklarımız, bizim en kıymetlilerimiz... Hem bugünleri için hem de yarınlarını güvence altına almak adına Çocuk Haklarını gözeterek çalışacağız. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

"Çocuklar, Değerlerimizin Geleceğidir.” 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, onları sevgiyle kucaklıyorum.

Çocuk umuttur, Sevgidir çocuk. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor ve tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Dünyanın en kıymetli varlıkları olan çocuklarımızın daha yeşil ve daha huzurlu bir dünyada yaşamaları en büyük dileğimizdir.

Dünyamızı ellerinde şekillendirecek olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlu olsun.

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.