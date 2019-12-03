Dünya Engelliler Günü mesajları | 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamlı sözler

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen Dünya Engelliler Günü, engelleri aşmak için yeni bir gündür. Her insanın bir engelli adayı olduğunun hatırlatıldığı ve tüm engelliler için farkındalık yaratılan bu özel gün için en güzel mesajları sizler için derledik.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Her insan bir engelli adayıdır. En büyük engel zihindedir...

Sevgi varsa engel yoktur.

Körlük gözde kalsın.. Sağırlık kulakta.. Dermansızlık dizde kalsın.. Sükunet dudakta.. Lakin yürek sağırlaşmasın.. Körleşmesin.. Dermansız kalmasın ki.. Seni görsün.. Seni duysun..

Sana koşsun..

Engel onların ne gözlerinde ne kulanlarında ne de zihinlerinde... Asıl engel sizin onlara bakışınızda, tavrınızda... Yani engel sizsiniz.

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Annelerin en büyük korkusu çocuklarının ölmesiymiş. Engelli annelerininki çocuklarından önce ölmek.

Herkesin bir yükü vardır bu hayatta. Kimisinin fiziki,kimisinin duygusaldır. Bizim için engel yoktur bizim için engelleri aşıp gelmek vardır. Siz engel olmayın. Onlar engeli aşarlar..

Sevgi her engeli aşar.

Hayatı paylaşmak için engel yok.

Hayatlarını kolaylaştıralım, onların farkında olalım.