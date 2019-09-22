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22.09.2019 - 23:57 | | İHA

Dünya o ilimizi konuşuyor

Amasya’nın sosyal medyadaki tanıtım atağı kullanıcıların yoğun ilgisini çekti. Şehzadeler Şehri’nin #visitAmasya hashtagı ile yayınlanan görselleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak 2 milyondan fazla etkileşimle Twitter’de trend topic oldu.

Dünya o ilimizi konuşuyor

Açık hava müzesi görünümünde olan ve UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde bulunan Şehzadeler Şehri’nin doğal, kültürel güzellikleri kısa sürede 2 milyondan fazla etkileşimle sosyal medyada günün en çok kullanılan hashtagleri arasında zirveye yerleşti.

Turizmin parlayan yıldızı tarihi şehirde Amasya Valiliğinin öncülük ettiği projeler ve tanıtım çalışmalarıyla şehri ziyaret eden turist sayısının 2023 yılına kadar yıllık 1 milyona ulaşması hedefleniyor.

Akçakale sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldıSınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.
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