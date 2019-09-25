‘Dünya tanısın’

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Toplantısı’nın ikincisi 50’den fazla ülke ve 4 kıtadan gelen yaklaşık 200 katılımcıyla Girne’de gerçekleştirildi. Senegal Kızılhaç ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Dostuk Grubu Başkanı Abdoul Azize Diallo’nun liderliğindeki büyük buluşmaya, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, KKTK Başkanı Bülent Çıraklı, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Uluslararası Hilal İslam Komitesi Başkanı Büyükelçi Ali Mahmud Buhedma katıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, uluslararası federasyonlara KKTK’ya, ayrımcı olmayan ve insani ilkelere uygun davranmaları çağrısında bulundu. KKTK Başkanı Bülent Çıraklı ise, “Kıbrıslı Türklerin Ulusal Derneği olarak, tanınma ve üyeliğe kabulümüz için ICRC ve IFRC’ye başvuruda bulunduk. Bu başvuruları 1985’ten beri sürekli olarak tekrarladık. Ancak, ayrımcı muamele ile karşılaştık. Başvuru belgelerimiz kaybedildi” dedi.

‘Politik sebepler’

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da “Kıbrıslı Türklerin, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi’nde temsil edilme hakkının tartışılması için bu toplantı tarihi bir fırsat. Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı acı tecrübeler, tarafsız bir kurumun varlığının ne derece elzem olduğunu göstermiştir. Kıbrıslı Türkler, politik sebeplerden ötürü, insani yardım haklarından mahrum bırakılmıştır. Muhtemel insani krizlerin olduğu günümüzde, adanın her iki tarafının da insani yardıma erişim sağlayabileceği bir kapasite oluşturmamız gerekmektedir” diye konuştu.