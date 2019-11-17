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17.11.2019 - 07:50 |

Dünyaca ünlü şefler İstanbul’a geliyor

Bu yıl 5.’si düzenlenecek Gastromasa kapsamında dünyaca ünlü şefler İstanbul’a gelecek.

Dünyaca ünlü şefler İstanbul’a geliyor

30 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, bu yıl, yaratıcılığın önemli unsurlarından “ilham” teması işlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferans öncesi konuk şehir ziyareti gerçekleştirilecek etkinlikte, şefler ve yurtdışından gelen konuklar, Adana ve Gaziantep’i ziyaret edecekler. Gastromasa’ya, en iyi çikolata ustalarından biri olarak gösterilen Pierre Marcolini, Danimarka’nın iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Søren Selin, 2015 yılında dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip şefi Albert Adria gibi dünyaca ünlü şefler gelecek.

Dünyaca ünlü şefler İstanbul’a geliyor

Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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