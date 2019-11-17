Dünyaca ünlü şefler İstanbul’a geliyor

30 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, bu yıl, yaratıcılığın önemli unsurlarından “ilham” teması işlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferans öncesi konuk şehir ziyareti gerçekleştirilecek etkinlikte, şefler ve yurtdışından gelen konuklar, Adana ve Gaziantep’i ziyaret edecekler. Gastromasa’ya, en iyi çikolata ustalarından biri olarak gösterilen Pierre Marcolini, Danimarka’nın iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Søren Selin, 2015 yılında dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip şefi Albert Adria gibi dünyaca ünlü şefler gelecek.