Dünyanın en büyük kuşu

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Queen Mary Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada, kertenkele, büyük memeliler ve bebek dinozorlarla beslendiği öngörülen uçan sürüngenin fosillerine Kanada’nın Alberta bölgesinde rastlandığı ancak daha önce ABD’nin Teksas Eyaleti’nde görülen türle benzerlikler gösterdiği belirtildi. “Cryodrakon boreas” (ateş püskürtmeyen ejderha) adlı türün, Azhdarchidae ailesinden olduğu ifade ediliyor.