12.09.2019 - 07:50| DIŞ HABERLER
Dünyanın en büyük kuşu
Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük uçan canlısı ortaya çıktı. Mezozoik Zaman’ın 3 alt bölümünden sonuncusu olan Kretase Dönemi’nde, yani yaklaşık 77 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen tarih öncesi kuşun 100 m’ye kadar çıkan kanat uzunluğunda ve 250 kilo olduğu tahmin ediliyor.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Queen Mary Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada, kertenkele, büyük memeliler ve bebek dinozorlarla beslendiği öngörülen uçan sürüngenin fosillerine Kanada’nın Alberta bölgesinde rastlandığı ancak daha önce ABD’nin Teksas Eyaleti’nde görülen türle benzerlikler gösterdiği belirtildi. “Cryodrakon boreas” (ateş püskürtmeyen ejderha) adlı türün, Azhdarchidae ailesinden olduğu ifade ediliyor.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.