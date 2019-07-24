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24.07.2019 - 18:48

Dünyanın en güçlü böceği: O ilimizde ilk kez görüldü

Bilecik ve yöresinde türüne az rastlanan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde görüldü.

Dünyanın en güçlü böceği: O ilimizde ilk kez görüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde vatandaşların masasına davetsiz misafir olarak gelen gergedan böceği şaşkınlık oluşturdu. Sakarya’dan tatilini geçirmek için Düzmeşe Köyüne gelen Mesut Yıldırım, köy kahvesinde oturduğu sırada masaya gelen davetsiz misafiri görünce gözlerine inanamadı.

Dünyanın en güçlü böceği: O ilimizde ilk kez görüldü

Çevredekiler, ilk başta sıradan bir böcek sandıkları ve dikkatli baktıklarında gergedan böceği olduğunu anladılar.

Mesut Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Köy kahvesinde oturduğum sırada masanın hemen ortasına düşen böceği ilk gördüğümüzde sıradan bir böcek sandık. Dikkatli baktığımızda boynuzunu gördüğümüzde gergedan böceği olduğunu anladık. Gergedan böceğin ilimizde görüldüğünü daha önce duymadım işitmedim. Ülke genelinde türüne az rastlanan bir böcek türüymüş. Masamızda beş dakika kadar oyalanan gergedan böceği uçarak gözden uzaklaştı” ifadesinde bulundu.

 

Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.
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