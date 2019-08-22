Dünyanın En Güzel Kokusu Filminde kimler oynuyor?
12 Şubat 2016 yapımı olan Dünyanın En Güzel Kokusu filminin güçlü oyuncu kadrosu yoğun ilgi görüyor. Filmin dikkat çeken konusu ise büyük beğeni topluyor. İşte Dünyanın En Güzel Kokusu filmi hakkında merak edilenler...
Dünyanın En Güzel Kokusu filminin konusu, Dünyanın En Güzel Kokusu filminde; Hakan evlilik bağının ilişkileri tükettiğine inanan, sürekli partner değiştiren bir şarkı sözü yazarıdır. Derya ise Hakan'ın hem en yakın arkadaşı, hem de zor gün dostudur. Karşılarına kim çıksa ilişki kurmakta zorlanan bu iki kişi bir yandan da çocuk özlemi çekmektedir. Hakan, Derya'ya bir gün evlenip beraber bir çocuk yapmayı teklif eder. Kaidelerine göre kurulmuş bir evlilikle, çocuk sahibi olduktan sonra ise ilişkilerine iki arkadaş olarak devam edeceklerdir. Derya başta tereddüt etse de, sonrasında teklifi kabul eder. Peki her şey planlandığı gibi mi gidecektir?
Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Dünyanın En Güzel Kokusu” filminin oyuncu kadrosunda Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun yanı sıra Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay, Feriha Eyüpoğlu, Açelya Akkoyun gibi tanınmış simalar yer alıyor...
OYUNCULAR KİMLER?
Tuba Ünsal
Rolü : Derya
Rıza Kocaoğlu
Rolü : Hakan
Burak Altay
Rolü : Çetin
Esra Ruşan
Rolü : Kübra
Nezih Tuncay
Rolü : Faruk
Feriha Eyüboğlu
Açelya Akkoyun
Rolü : Ceyhan
Semiha Bezek