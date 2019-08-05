Dünyanın en pahalı maddeleri arasında! Satarken yakalandılar

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen 6 kişinin, ellerinde bulunan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 30 gramlık tozu satmaya çalıştığını öğrendi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, oto santral garajına girişleri sırasında operasyon düzenledi.

Otomobilde bulunan 6 kişi, gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler, poşette toz madde olduğunu görünce AFAD ekibini çağırdı. İhbarla gelip, maddeyi inceleyen AFAD görevlileri, tozun kaliforniyum maddesi olmadığını tespit etti. Ayrıca tozun tehlikeli yapısının olmadığı da belirlendi. AFAD ekibi, toz maddenin ne olduğunu belirlemek için olay yerinden götürdü.

Gözaltına alınan 6 kişinin, tozu 'kaliforniyum maddesi' diye satmaya çalıştıkları belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 6 kişinin sorgulandığı öğrenildi.