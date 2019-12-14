Dünyanın kültür haritasında İstanbul nerede?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), anlamlı bir projeye liderlik yapacak. Kültür sanat alanında İstanbul’u diğer metropollerden ayıran marka değerleri 20. MARKA Konferansı’nda gerçekleştirilecek çalıştayda masaya yatırılacak. Müzelerin, kültür sanat kurumlarının, sanatçıların ve ilgili tüm paydaşların yöneticilerinin ve kanaat önderlerinin yer alacağı çalıştay 17 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek. Bu çalıştay “Dünyanın değişen yeni sanat atmosferindeki İstanbul nereye konumlanacak?” sorusuna yanıt arayacak.

Yol gösterici adımlar

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, “Kültür sanat alanında İstanbul nasıl farklılaşmalı, İstanbul’da sanat üretimi nasıl desteklenebilir, kaynak sorunu nasıl çözülür, dünyanın bu alanda en cazibeli ilk üç metropolünden biri olmak için neler yapılmalı?” gibi sorulara cevap arayacaklar. Milliyet’e konuşan Görgün Taner, şunları dedi:

“Bu sene İstanbul, başta 16. İstanbul Bienali ve festivallerimiz başta olmak üzere düzenlenen birçok sanat etkinliğiyle hareketlilik kazandı. Sadece bienal süresince, uluslararası sanat ve basın dünyasından 4000’e yakın müze direktörü, küratör, sanatçı, akademisyen, sanat tarihçisi, yazar ve eleştirmen İstanbul’u ziyaret etti. Türkiye’nin çoğu ilinden sadece bienali ziyaret etmek üzere şehre gelen izleyici sayısı da çok fazlaydı. Kültür sanat alanında yükselen bu ivmenin sürekliliğini sağlarsak İstanbul’un dünyanın en önde gelen kentleri arasında konumlanabileceğine inancımız tam” dedi ve şunu ekledi: “Bu konferansta kültür sanat alanında yol gösterici adımlar atılacağına yürekten inanıyoruz.”

‘Eşsiz ve sahici’

Bu yılki kapsamlı çalıştayın İstanbul’a adandığını vurgulayan Marka Konferansı’nın kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, çalıştayın iki açıdan çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“İstanbul’da ilk kez böyle bir buluşma gerçekleşiyor. Kültür sanata etki eden, katkı sağlayan tüm kurumların dahil olduğu, bu kapsamda bir fikir üretme alanı ilk kez yaratılıyor. Bu hepimizi heyecanlandırıyor. Diğer önemli konu ise bu çalıştayın çok bir hedefi var: İstanbul’un kültür sanatına marka perspektifinden bakarak değerli markamızı nasıl yükseltebileceğimizin çözümlerini üretmek... Kültür sanat alanında İstanbul’u diğer metropollerden ayıran marka değerlerini ortaya koymak. İstanbul’un ‘eşsiz ve sahici’ değerlerini öne çıkararak dünyadaki kültür sanat haritasında sarsılmaz bir yer edinmesi mümkün. İstanbul’da bunun gerçekleştirilebileceğine inanıyorum.”

Sanata bakış

‘İstanbul’un Birleştirici Gücü Kültür Sanat’ çalıştayı kapsamda Türkiye’nin ve dünyanın önemli müzelerinin müdürleri konuşmalar yapacak. Ezber bozan kişiliğiyle New York Modern Sanat Müzesi Direktörü Glenn D. Lowry, yeniden yapılandırdığı MoMA örneği üzerinden İstanbul kültür sanat dünyasına bir bakış açısı sunacak. Türkiye ve dünya müzeciliğine damga vuran Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki işleriyle gündemden hiç düşmeyen Nazan Ölçer de çalıştayda yer alacak. İstanbul’un Osman Hamdi Bey, Ai Weiwei, Joan Miro, Anish Kapoor, Salvador Dali, Abidin Dino, Rodin ve Picasso’nun eserleriyle buluşmasını sağlayan Ölçer, kentin sanat ortamını değerlendirecek.