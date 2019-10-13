‘Dünyayı Türk malı ile tanıştıralım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan dün Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Olgunlaşma Enstitülerinin Dönüşüm Toplantısı ve sergi açılışına katıldı. Açılışa Emine Erdoğan’ın ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Uğurkan Erez, Hakan Yıldırım, Günseli Kato gibi çok sayıda modacı ve davetli katıldı.



Zanaatkârlara çağrı



Sergiyi gezdikten sonra konuşma yapan Emine Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’nda şehitlerine rahmet dilediğini, bölgeye barış ve huzur getirecek bu harekatın, hayırla neticelenmesini temenni ettiğini söyledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Olgunlaşma Enstitülerinin kurulma misyonunun, adeta milli bir dava olarak ele alındığını biliyoruz. 1950’lerde küreselleşmenin ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla, Olgunlaşma Enstitüleri, kültürel kalkan oldular. Şimdi kuvvetli bir silkinmeyle ve yeni bir vizyonla kültürümüze sahip çıkma hareketini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Olgunlaşma Enstitülerinin parlak günlerine dönmesi için başlattığımız bu süreçte, ülkemizin yetiştirdiği zanaatkarlarımıza, tasarımcılarımıza seslenmek istiyorum. Gelin, enstitülerimizle birlikte yeni çalışmalara imza atalım. Dünyayı, etiketinde ‘Türk malıdır’ yazan tasarımlarımızla tanıştıralım.”









Tarsus gemisi vurgusu



Kültür ve Turizm Bakanı ve Ticaret Bakanı’na, Olgunlaşmaları milli bir markaya dönüştürecek bir teklifte bulunmak istediğini söyleyen Erdoğan, “Az önce Tarsus gemisini izledik. Gelin, Tarsus gemisini bir kez daha denizlere açalım. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023’te, Olgunlaşma’nın yeni ruhu ve tasarımlarını, Tarsus gemisine yükleyerek, Akdeniz limanlarında sergiler düzenleyelim. İnanıyorum ki, geçen 70 yılda sanat ve zanaat alanında dünyaya söyleyecek çok söz biriktirdik. Bilhassa her şeyin birbirine benzediği bu kültürel kuraklıkta, Tarsus gemisine yüklenecek olan enerjinin, dünyanın sanat nabzını hızlandıracağını düşünüyorum” dedi.



Çanta hediye etti



Erdoğan’ın konuşmasının ardından Bakan Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, Emine Erdoğan’a el yapımı çanta hediye etti. Bakan Ziya Selçuk ise Erdoğan’a Olgunlaşma Enstitülerinin tarihini anlatan bir kitap sundu.