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15.11.2019 - 04:40 | | İHA

'Dur' ihtarına uymadı polis kıskıvrak yakaladı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 kilometrelik kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı.

'Dur' ihtarına uymadı polis kıskıvrak yakaladı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde uygulama atan polis ekipleri 06 LEU 05 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymadı polis kıskıvrak yakaladı

Otomobilin sürücüsü polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca süren kovalama sonrasında polis ekipleri otomobili Çukurova İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yakalandı.

Polis ekipleri araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşını indirerek gözaltına aldı. Trafik polisleri ise sürücü Umutcan T.’ye alkol testi yaptı. Test sonucunda sürücü Umutcan T.’in 134 promil alkollü olduğu tespit edildi. Umutcan T. ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Dur ihtarına uymadı polis kıskıvrak yakaladı

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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