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30.07.2019 - 08:52| DHA

'Dur' ihtarına uymadılar, hayvanları araçta bırakıp, kaçtılar

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç, içerisinde 3 küçükbaş hayvan ile terk edilmiş halde bulundu.

'Dur' ihtarına uymadılar, hayvanları araçta bırakıp, kaçtılar

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekibi, içerisinde küçükbaş hayvanlar ve iki kişinin bulunduğu 80 HF 260 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ova Mahallesi'nden Onur Mahallesi'ne geçen hafif ticari araç, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra araç, 45019 Sokak'ta, içinde 3 küçükbaş hayvan ile terk edilmiş bulundu. Araçta yapılan aramada ise Ebubekir K. adına düzenlenmiş kimliğe rastlandı.

Dur ihtarına uymadılar, hayvanları araçta bırakıp, kaçtılar

Yapılan incelemenin ardında polis, 3 küçükbaş hayvan ve aracı, çalıntı olup olmadıklarının tespiti için Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.
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