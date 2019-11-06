'Dur' ihtarÄ±na uymayÄ±nca polisler harekete geÃ§ti

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06.11.2019 - 04:59 | | DHA

'Dur' ihtarÄ±na uymayÄ±nca polisler harekete geçti

Adana'da denetleme noktasÄ±nda polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, taksisiyle kaÃ§tÄ±. 10 kilometre sÃ¼ren kovalamaca sonucu taksi terk edilmiÅŸ halde bulunurken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.Â

'Dur' ihtarÄ±na uymayÄ±nca polisler harekete geçti

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Merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi Turgut Ã–zal BulvarÄ±'nda uygulama noktasÄ±nda denetleme yapan polisler, 01 T 1401 plakalÄ± taksiyi durdurmak istedi. Taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayÄ±p araÃ§la kaÃ§Ä±nca, kovalamaca baÅŸladÄ±.

Turgut Ã–zal BulvarÄ±'ndan Alparslan TÃ¼rkeÅŸ BulvarÄ±'na dÃ¶nen taksi, bulvar boyunca ilerleyip Seyhan ilÃ§esine girdi. Polis ekiplerinin ihtarlarÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, bulvarÄ±n sonundan Ray Sokak'a, buradan da Defne Caddesi'ne geÃ§ti. Bir sÃ¼re ara sokaklarda kaÃ§maya devam eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼, 10 kilometre sÃ¼ren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 57118 Sokak'taki boÅŸ arsada taksiyi kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±k halde terk ederek kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

Polislerin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, iÃ§erisinde herhangi bir suÃ§ unsuruna rastlanmayan taksi, Ã§ekiciyle Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ otoparkÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Fatih'te 4 kardeÅŸ evlerinde ölü bulunduÄ°stanbul Fatih'te bir evde 2'si kadÄ±n 4 kardeÅŸin cesedi bulundu.
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