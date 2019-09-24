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24.09.2019 - 13:00 | | İHA

Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti!

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat neticesinde durdurulan bir araçta, 23 tane altın sikke ele geçirildi.

Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti!

Jandarma ekiplerince Pasinler-Erzurum karayolu üzerinde şüpheli araç durdurularak araçta yapılan aramada; aracın arka koltuk bölümüne gizlenmiş vaziyette, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 adet çeşitli çap ve ebatlarda altın sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Araçta bulunan 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

 

 

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