Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti!

Jandarma ekiplerince Pasinler-Erzurum karayolu üzerinde şüpheli araç durdurularak araçta yapılan aramada; aracın arka koltuk bölümüne gizlenmiş vaziyette, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 adet çeşitli çap ve ebatlarda altın sikke ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Araçta bulunan 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Türü tehlike altında olan vaşak koruma altına alındıDenizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.