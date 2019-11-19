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19.11.2019 - 14:21 | | DHA

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polisin yaptığı uygulamada 6 kilo 60 gram metamfetamin ile 1 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!

Hakkari Jandarma Komutanlığı ile emniyet müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Yüksekova Akpınar köyü ve ilçe merkezinde yol uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişiler arandı. Aramalarda 6 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.

 

 

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