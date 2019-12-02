Durdurulan kamyonette 18,5 kilo esrar ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Bir süre sonra park halindeki kamyonetten birinin elinde poşetle indiğini gören ekipler, durdurarak üzerinde arama yaptı. Araçtan inen kişiden bir miktar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine narkotik köpeği 'Şimşek' ile kamyonette de arama yapıldı.

Arama sonucu 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, kamyonette bulunan H.K., B.A. ve Ö.K.Ç. gözaltına alındı.