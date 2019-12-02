Durdurulan kamyonette 18,5 kilo esrar ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Bir süre sonra park halindeki kamyonetten birinin elinde poşetle indiğini gören ekipler, durdurarak üzerinde arama yaptı. Araçtan inen kişiden bir miktar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine narkotik köpeği 'Şimşek' ile kamyonette de arama yapıldı.
Arama sonucu 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, kamyonette bulunan H.K., B.A. ve Ö.K.Ç. gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.