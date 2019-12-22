MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdı!
ABONE OL
22.12.2019 - 11:25 | | İHA

Durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdı!

Bolu’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 adet sikke ile 1 adet kraliçe mezar taşıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdı!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya’dan Ankara’ya tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, Dörtdivan mevkiinde aracı durdurdu.

Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 29 adet Bizans dönemine ait tarihi eser sikke ve 1 adet Bizans dönemine ait kraliçe mezar taşı yakaladı. Araçta bulunan Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

65 yaş aylığına zam müjdesi!

65 yaş aylığına zam müjdesi!

Bu alet insanları delirtiyor!

Bu alet insanları delirtiyor!

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Sıradaki Haber