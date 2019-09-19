Duruşmada şoke eden sözler! 'Brad Pitt bile olsanız...'

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu sanık ve 18 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada, örgüte 'kız kazandırma imamı' olmakla suçlanan tutuklu sanık Bora Yıldız savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yıldız, “İş adamıyım. Kendimce ülkemi yurt dışında temsil ettim. Adnan Oktar'ı 22 yıldır tanırım. Lisedeyken Adnan Oktar’ın kitaplarını okurdum. Ben seküler bir ailede yetiştim. Güçlünün zayıfı ezdiği Bağdat Caddesi gibi bir ortamda koleje gittim. Ailede yeterince dini eğitim görmedim. Sonra bu camiadan arkadaşları tanıdım. Kendi isteğimle Adnan Oktar’la tanıştım. O zamanlar 23-24 yaşlarındaydım. Adnan beyle aramızda ast üst ilişkisi yok. Aramızda kardeşlik bağı var. Londra, Mahchester gibi şehirlerde binlerce insana dini değerleri anlatan konferanslar verdim” dedi.

'KIZ TAVLAMA İMAMI...'

İddianamede örgüt kurucusu olmakla suçlandığını hatırlatan Yıldız, “Hakkımda kız tavlama imamı olarak bir tanımlama var. Kız tavlama imamı tabiri hakaret amaçlı, itibarsızlaştırma amaçlı bir nitelendirmedir. İddia edilen bir silahlı örgüt suçlamasında kız tavlama imamı suçlaması bile böyle bir örgütün olmadığını gösterir. Kız tavlama kelimesi ile birçok gazetede haftalarca manşet oldum. Ben 2003 yılında bir süre kadın erkek ilişkisi yaşadığım Ceylan Özgül ile problemli bir şekilde ayrıldım. Onun bana attığı bir hakarettir bu” diye konuştu.

Kendilerinin bir öğüt olmadığını, bir örgüt var ise kendilerine iftira atanların örgüt olabileceğini öne süren Yıldız, “Şöyle ki; ben tutuklandıktan 3 ay sonra 27 Eylül - 17 Ekim arasında 14 iş günü içerisinde 10 tane kadın emniyete giderek aleyhime ifade verdi. Yıllar içinde tanıştığım kadınların bu şekilde gidip aynı ifadelerle beyanda bulunması yönlendirmeyi gösteriyor. Beni 3 ay tanıyan da 3 yıl tanıyan da aynı cümlelerle aleyhime ifade vermişler. Bu durumu ortaya çıkarıyor. Ailemin 3 tane benzin istasyonu var. Adnan Oktar’la tanışmadan önce de Porsche’m vardı. Kız tavlamak gibi bir durumum olsa işlerim için neden 6 yıl Irak’ta kaldım” dedi.

'HADİ GİT ORADAN DERLER'



Örgütün turnike sistemine kız kazandırma iddialarını reddeden Yıldız, “Kadınlar hakkımda iddialarda bulunuyor. Müşteki kızlar ifadelerinde ‘Bora’yla evlenmek için ilişkiye girdik’ diyorlar. Bu camiayla ilişkimi sakladığımı söylüyorlar. Arkadaşlarımla yediğim içtiğim ayrı gitmez. Tanıştığım kişilere bu camiadan olduğumu söylerim. Adnan Oktar’ı çok sevdiğimi söylerim ama mehdi olduğunu söylemem. Bir kadına seninle evleneceğim ama arkadaşlarımla birlikte ol deseniz, Brad Pitt bile olsanız, size ‘hadi git oradan’ derler. Bu iddialar müştekilerin saçma sapan ifadeleridir” ifadelerini kullandı.



Reklam şirketinin binin üzerinde reklam filmi çektiğini kaydeden sanık Bora Yıldız, “Tırnaklarımla bunca yıl bu kadar işler yapmışım. Ben bunları iki kız tavlamak için mi yaptım” diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Duruşmaya öğlen arası verildi.