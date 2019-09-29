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29.09.2019 - 12:42 |

DUS ve STS Diş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavları sona erdi. DUS ve STS sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

DUS ve STS Diş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

 ÖSYM tarafından uygulanan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavlarının sonuç tarihi belirlendi. İşte merakla araştırılan o tarih...

DUS VE STS DİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Sınavlarının sonuçları, 23 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

DUS HAKKINDA

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.

 

 

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