Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Bahçelievler Mahallesi Melik Gazi Sokak'ta E.C. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda motor kısmından alev alan LPG'li otomobil patlama riskine karşı mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangında alevlere teslim olan otomobile kimse müdahale edemedi. Olay yerine çağrılan Zile Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.