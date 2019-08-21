Duvarlarında çizgi kahramanlar olacak

Kayseri’de yapımı devam eden yeni Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi, Türkiye’de ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak. Üniversitede mevcut çocuk hastanesinin hemen yanında 8 bin metrekare alanda 5 katlı olarak inşa edilecek hastanede, çocuk hasta odalarının duvarları çizgi film kahramanlarının figürleri ile donatılacak.

Kansere Karşı Birlikte Derneği’nin (KANKA) girişimleri ve Kayserili hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilen ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi’nin temeli, 2018’de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle atılmıştı.

40 yatak kapasiteli

Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren ve kemik iliği konusunda dünyadaki en önemli akreditasyon kurumu olan JACEI tarafından da akredite edilerek Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi olarak tescil edilen hastane, Türkiye’de hizmete giren ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak. İnşaatı tüm hızıyla devam eden 5 katlı ve 40 yatak kapasiteli olacak hastanenin, 2020 yılında tamamlanması ve aynı yıl hizmete sunulması planlanıyor.

Mevcut Kemik İliği Nakli Hastanesi’nde görevli doktor Prof. Dr. Musa Karakükcü, “Türkiye’de ilk ve tek JACEI akreditasyonuna sahip merkezi olarak hizmet vermemiz sayesinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkeden hasta kabulüne başlayacağız” diye konuştu.

Dünyada 27 merkez var

Lösemili ve lenfomalı çocuklarda güncel olarak dünyada hangi tedavi uygulanabiliyorsa, aynı standartta tedavi vereceklerini söyleyen Prof. Dr. Musa Karakükcü, şunları kaydetit:

“Özellikle kemik iliği nakli konusunda oldukça büyük bir kapasiteye sahip bir hastane olacak. Türkiye’nin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji, kemik iliği nakli hastanesi olacak. İçerisinde yaklaşık 40 tane kemik iliği nakli odası olacak ki, bu sayı Türkiye’de hiç yok. Avrupa’da birkaç yerde ve Amerika’da sayılı merkezlerde bu kadar var. Bittiği zaman sadece Türkiye için değil, Avrupa ve Amerika için de ciddi hizmet verebilecek büyük bir merkez olacak. Şu anda 8 yataklı hastanemize bile yurtdışından hastalar geliyor.”

Dünya genelinde 27 tane JACEI akrediteli çocuk kemik iliği merkezi bulunduğunu aktaran Karakükcü, “Türkiye’de bizim dışımızda bu kurumdan akredite başka bir yer yok. Bu da bizim için çok önemli. JACEI alan kemik iliği merkezleri tüm dünya tarafından bilinir hale gelirler. Bu standartlara sahip olan merkezlere hem sağlık kuruluşları hem de devlet otoriteleri daha fazla hastalarını göndermek için başvururlar. JACEI belgesine sahip olarak sağlık turizmine ciddi katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim. Avrupa’dan hatta Amerika’dan hastaları tedavi edebilecek bir merkez haline geleceğiz” dedi.

Odalar 27 metrekare

Üniversitede mevcut Çocuk Hastanesinin hemen yanında 8 bin metrekare alanda 5 katlı olarak inşa edilecek hastanede, çocuk hasta odalarının iç kısmı çizgi film kahramanlarının figürleri ile donatılacak. Yeni hastanede 20 hepafiltreli yatak KİT hazırlık ve nötropenik hastalar için kemoterapi odası ve 20 selim hematoloji odaları bulunacak.

Hastanede çok sayıda poliklinik ve ayaktan tedavi odaları, talasemi ve hemofili hastaları için ayrı merkezler, çocuk oyun alanları, tiyatro merkezleri, aile evi bile bulunacak. Hasta odaları 27 metrekare olacak.

284 hastaya ilik nakli yapıldı

Erciyes Çocuk KİT Merkezi kurulduğu 2011 yılından bu yana 284 hastaya kemik iliği nakli yaptı. Alfa Beta azaltılmış haploidendik (anne-baba veya kardeşten uyumlu olmadan yapılan) naklini de, Türkiye’de ilk kez gerçekleştiren Erciyes Çocuk KİT Merkezi, kemik iliği naklinde dünya standardı olan JACIE akreditasyonuna Türkiye’den ilk başvuran merkez oldu.