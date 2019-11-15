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15.11.2019 - 12:45 |

Duygu Özaslan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Kerem Bursin'in YouTube üzerinde yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu filaş iddia sonrası bir kez daha Duygu Özaslan hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Duygu Özaslan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

Oyuncu Kerem Bursin'in şu sıralar adı Youtuber fenomeni Duygu Özaslan ile anılıyor. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında iddia edilen bu haber sonrası magazin dünyasını yakın takip edenler "Duygu Özaslan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" sorusunu sormaya başladı.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan; kısa sürede fenomen haline gelmiş ve her geçen gün abone sayısı artarak 1 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başarmıştır. Duygu Özaslan bir röportajında; yabancı vlogge'ları izlediğini, arkadaşlarının ona makyaj ve kozmetik konularını çok sorduğunu ve bir kanal açmasını dile getirdiklerini, bunun üzerine Youtube kanalı açtığını söylüyor.

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