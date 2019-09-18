Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında? Duygu Sarışın biyografisi

Duygu Sarışın kimdir sorusu son dönemde magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İçerde dizisinde başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ile dizinin çekildiği dönemde aşk yaşamaya başlayan Duygu Sarışın geçtiğiz günlerde Hangarist adlı mekanda düzenlenen özel partiye yalnız katılması dikkatlerden kaçmadı. Bir dargın bir barışık çiftten Duygu Sarışın'ın Çapatay Ulusoy sorularını yanıtsız bırakması akıllarda soru işareti bıraktı. Peki Duygu Sarışın kimdir?

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Star Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmıştır.

Duygu Sarışın 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.