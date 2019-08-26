Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

Türkiye'de kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir Karabağlar'da 21 Mayıs'ta sokak ortasında 26 yaşındaki eşi Onur Akman tarafından pompalı tüfekle vurulan ve aylar süren tedavisinin ardından bir bacağını kaybetse de hayatta kalmayı başaran 30 yaşındaki Manolya Akman, korku dolu günler geçiriyor. Evlendikten 3 ay sonra hayatını kabusa çeviren ve tutuklu olarak yargılanan eşi Onur Akman'ın 3 Eylül Salı Günü mahkemeye çıkacağını Yeni Asır'a anlatan 30 yaşındaki Manolya Akman, kendisine cezaevinden tehditler gönderen eşinin tahliye olması durumunda öldürülmekten korktuğunu söyledi. Eşinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu sol bacağını kaybeden talihsiz kadın, yetkililerin sesini duymasını istedi ve can güvenliğinin olmadığını dile getirdi.

Akman, "Bir bacağımla kurtuldum, bu kez hayatımı kaybetmek istemiyorum" dedi.

'ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM'

Eşini evden kaçtığı için vurduğunu ifade eden Onur Akman'ın yalan söylediğini ve sürekli olarak cezaevinden tehdit edip baskı yaptığını iddia eden Manolya Akman, "Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Manolya Akman'ın Onur Akman'la mutluluğu sadece 3 ay sürdü.

Saldırı sonucu sol bacağını kaybeden Manolya Akman, can güvenliğinin olmadığını belirterek, "Yetkililer sesimi duysun. Hayatım

tehlikede" diye konuştu.

Tutuklu yargılanan zanlı Onur Akman, evliliğinin 3. ayında eşini pompalı silahla acımasızca vurdu.