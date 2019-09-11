Duyun bu çığlığı! 'Ölmek istemiyorum...'

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir Çeşme'de yaşayan 22 yaşındaki Beste Sözlü'nün boşandığı eşi A.Ç.'nin (32) yüzünü şişe darbesiyle parçalayarak tanınmaz hale getirdiği genç kadın ameliyata alınırken, Alaçatı Polis Karakolu'nda eski eşinin şişenin üzerine düştüğünü iddia eden A.Ç, mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Dehşeti yaşayan bir çocuk annesi Beste Sözlü ise yaptığı açıklamada, boşandığı eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi. Eski kocasından şikayektçi olan talihsiz kadın, kendisini bu hale getiren kişinin tutuklanmamasına anlam veremediğini belirterek, 'illa ölmem mi gerekiyor?' diye isyan etti.

YÜZÜ TANINMAZ HALDE

Çeşme'de bir çocuk annesi Beste Sözlü, şiddetli geçimsizlikten eşi A.Ç'den boşandı. Ancak boşanmasına rağmen şiddet olaylarına maruz kalan genç kadın bir türlü eşinden kurtulamadı. Alaçatı Polis Karakolu Amirliği bölgesinde kalan olayda geçtiğimiz gün Beste Sözlü yine eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından iddiaya göre A.Ç. eline aldığı şişe ile genç kadının yüzüne vurdu. Şişe Beste Sözlü'nün yüzünde parçalanırken. kanlar içinde kalan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

ONLARCA DİKİŞ ATILDI

Yüzü şişe kırıkları nedeniyle parçalanan genç kadın Çeşme'deki ilk müdahalenin ardından, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkik ve kontrollerin ardından, yüzüne onlarca dikiş atılan talihsiz kadın Plastik Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı.

Eşinden 2.5 yıl önce boşanmasına rağmen sürekli şiddet gördüğünü ve darp edildiğini, bu yüzden kabus dolu günler geçirdiğini belirten Beste Sözlü, çok korktuğunu ve ölmek istemediğini belirtti. Beste Sözlü, "Bu adam bana hayatı zindan etti. Beni feci şekilde dövdü, yaraladı, suratımı tanınmaz hale getirdi. Onun cezaevine girmesi için, benim ölmem ve kadın cinayetleri listesine mi girmem gerekiyor. Açıkça haykırıyorum, bu adam beni öldürecek, lütfen beni koruyun" diyerek endişelerini dile getirdi.