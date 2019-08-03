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03.08.2019 - 21:19| AA

Düzce Valiliği uyarı yaptı: Sağanak yağış etkili olacak

Düzce Valiliği, gece saatlerinden itibaren kent genelinde sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Düzce Valiliği uyarı yaptı: Sağanak yağış etkili olacak

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğünün gece yarısından itibaren Düzce ve çevresinde beklenen hava tahmin raporuna yer verildi.

Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde sağanağın gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli sağanağın etkisini göstereceği kaydedildi.

ABD’de silahlı saldırıABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
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