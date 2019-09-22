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22.09.2019 - 17:12 | | İHA

Düzce'de silahlar konuştu!

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bir kişi, iş yerine gelerek kendisiyle tartışan şahsı silahla vurarak yaraladı.

Düzce'de silahlar konuştu!

Olay, öğleden sonra Gümüşova ilçesinde kaymakamlık önündeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. isimli şahıs iş yerinde otururken içeri giren K.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, M.Y. çekmeceden silahını çıkararak K.U’yu sağ ayağından vurdu.

Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Y. gözaltına alındı.

 

 

Atatürk Havalimanı metro seferleri durdurulduİstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
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