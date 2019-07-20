Düzce'de zamanla yarış!

Valilikten yapılan açıklamada, sel, su baskını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylere Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya, Bursa, Bolu ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin sevk edildiği anımsatıldı.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış ve ivedilikle arama çalışmalarına başlanmış olup dün saat 13.00 sıralarında Fatma Töngel adlı vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Devam eden arama çalışmalarına halihazırda 234 personel, 32 araç, 5 motor, 15 bot, 8 köpek, 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

229 vatandaş sağlık kontrolünden geçirildi

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerde mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 229 vatandaşın sağlık muayenesinden geçirildiği vurgulanan açıklamada, 139 hanede 184 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, çalışma sonrası Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verildiği, Akçakoca'daki köylere enerji verilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiği, ayrıca Esmahanım, Küpler ve Akçakoca ilçe merkezine 45 kilovatlık jeneratörler yerleştirildiği bildirildi.

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaş için öğrenci yurdu içerisinde barınma yerleri tahsis edildiği, 50 vatandaşın ise yakınlarının yanına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

6 bin kişiye gıda dağıtımı

Türk Kızılayı tarafından 6 bin kişilik gıda ve 450 kişilik kahvaltı dağıtımı yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla mobil baz istasyonu kurulmuştur. Ulaşım ve enerji hizmeti verilen köylerin haberleşme hatları tekrar aktif hale getirilecektir. Yerel koordinasyon amacıyla AFAD Mobil Koordinasyon aracı Akçakoca merkezde görevlendirilmiştir. Vali Zülkif Dağlı'nın talimatlarıyla kurum amirleri sahada çalışan ekiplerini bizzat yerinde takip ederek yürütülen çalışmaların bir an önce tamamlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir."



'Sıklıkla kalabalık bir ekiple devam ediyoruz'

Düzce Arama Kurtarma Ekibi yetkilisi Zekban Güler, "Yağışın aldığı bölge, Cumayeri, Esmahanım ve Uğurlu tarafı. Çalışmalarımız suda devam ediyor. Botlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Toplam 5 bot ve 30 kişi ile birlikte suya inerek, alanda görüldüğü gibi moloz ve yivler var. Bunların içinde arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün bulunan vatandaşımız buraya yakın bölgedeydi. Kayıpların sürüklenme ihtimali çok yüksek. Esmahanım köyü buraya yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta. Suyun debisi yüksek olduğu için kayıpların daha ilerilere, deniz seviyesine doğru gitme ihtimallerinin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için aramalarımızı sıklıkla kalabalık bir ekiple devam ediyoruz" dedi.