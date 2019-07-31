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31.07.2019 - 11:04| AA

Düzce'deki FETÖ davasında 77 sanık için karar çıktı

Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin  soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 22'si firari 23'ü tutuklu 77 sanığın  48'i, 2 yıl 2 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Düzce'deki FETÖ davasında 77 sanık için karar çıktı

 2.Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanıklara verilen ceza miktarlarını açıkladı

Mahkeme heyeti, sanıklardan 48'ine, "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan  2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Heyet, 4 sanığın beraatine karar vererek, 25 sanığın dosyasının  ayrılmasına hükmetti.

Ceza verilen sanıklardan R.G. ve A.İ'yi aldıkları ceza miktarı ve  tutuklu kaldıkları süreyi değerlendirerek hükmen tahliye eden heyet, tutuksuz  sanıklardan M.Ş.Ö. ve F.D. hakkında aldıkları ceza ve kuvvetli kaçma şüphelerinin  olması sebebiyle tutuklanmaları için yakalama emri verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

MÜTALAA

Cumhuriyet savcısı 6 Şubat'ta açıkladığı mütalaada, firari 22 sanığın  dosyasının davadan ayrılmasını isteyerek, "il abisi" S.M.G. ve "il ablası" E.Ö.  ile örgütün "mahrem imamı " eski öğretmen V.E'nin "silahlı terör örgütü kurmak ve  yönetmek" suçundan 10 yıldan onbeşer yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep  etmişti.

Savcı, 48 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5  yıldan 10'ar yıla kadar cezaya çarptırılması talebinde bulunarak, bu sanıklardan  11'inin ifadelerinin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini  istemişti.

İddia makamı ayrıca 4 sanığın beraatini, tutuklu sanıkların bu  hallerinin devamını ve tutuksuz sanık A.B'nin, dosyaya eklenen yeni deliller ve  örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının anlaşılması  dolayısıyla tutuklu yargılanması talebinde bulunmuştu.

İDDİANAME

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki  çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77  sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek"  suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanıkların, örgütün il genelindeki faaliyetlerini  planladıkları ve örgüt hiyerarşisi kapsamında çeşitli sohbet, himmet ve burs  toplama gibi faaliyetleri organize ederek örgüt üyelerinin tam bağlılıkla örgüt  bünyesinde kalmasını sağladıklarına yer verilmişti.

 

 

 

   

Su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarEdirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. Özkaya, "Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor" dedi.
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