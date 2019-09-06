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06.09.2019 - 09:55| AA

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı

Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsü belirlenemeyen 76 AAE 157 plakalı minibüs, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole düşerek devrilen minibüsteki 32 kişi yaralandı.

Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine, 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesine kaldırılan yaralılardandan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım jandarma ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı

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