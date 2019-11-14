Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Uzunköprü ilçesi Eskiköy yakınlarındaki askeri yasak bölgede darbedilmiş ve bitkin halde İran, Irak ve Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen buldu.

Yunanistan'a geçmeleri sonrası yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren düzensiz göçmenler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu görülen göçmenlerden ikisinin kollarında kırık tespit edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenler, yaşadıklarını, tercüman aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

Afganistanlı Omid Rezai (30), Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada Yunan askerlerince yakalandığını, şiddetli şekilde dövülerek Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.

İran uyruklu Bilal Rüstem de (24) işkence gördüğü Yunanistan'dan geri gönderildiği Türkiye'de kendisine çok iyi bakıldığını, tedavisinin sağlandığını ifade etti.

Iraklı Şadıman Kamil (17), Yunanistan'da 2 gün hapiste bekletildiğini, çocuk olduğunu söylemesine rağmen kendisine şiddet uygulandığını söyledi.