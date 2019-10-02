‘Düzmece raporla adayları elediler’

Gerçeğe aykırı bilgilerle düzenledikleri raporlarla, yüzlerce gencin askeri öğrenci olmasının önüne geçtiği belirlenen 17 tabip asker tespit edilip haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ mensubu oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün sabah İstanbul Mali Şube ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Halen aktif askerlik görevinde de bulundukları belirlenen 17 şüpheli isimden 11’i adreslerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Askeri okul sınavını kazandıktan sonra askeri liseye gireceğini düşünen ancak düzenlenen düzmece sağlık raporlarıyla hakları elinden alınarak haksızlığa uğradıkları belirlenen gençlerin ailelerinin yaşadığı üzüntü ve hayal kırıklığı sebebiyle operasyona “Vefa Operasyonu” adını veren polis, firari konumdaki 6 askeri yakalamak için çalışma yürütüyor.