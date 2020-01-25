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25.01.2020 - 16:35 |

Dyson Lin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Türkiye bir süredir Tayvanlı Dyson Lin'i konuşuyor. Yaptığı deprem tahminleri doğru çıkan Lin'in hakkındaki bilgiler de bu vesileyle merak konusu olmuş durumda... İşte "Dyson Lin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" sorusunun cevabı...

Dyson Lin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

Dyson Lin geçen günlerde meydana gelen Manisa ve Balıkesir depremini tahmin etmişti. Dün ise Doğu Anadolu bölgesi hakkında yorumlarda bulundu ve Elazığ depremi patlak verdi. Lin paylaşımlarına devam ederken hakkındaki bilglier merak edilmeye başlandı.

DYSON LIN KİMDİR?

Dyson Lin hakkıda detaylı bir bilgi yok. Fakat sosyal medyadan bazı kullanıcılar, onun bir uzman olmadığını, hatta sahtekârlığı nedeniyle ülkesinde 6.000 dolara kadar para cezası aldığını söylüyor. Kendisinin CEO’su olduğunu söylediği kurumun da Ticaret Bakanlığı’nın kendi arama motorunda araştırıldığında herhangi bir sonuç vermediği bilgisine ulaşıldı.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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